Обіймалися і сміялися: Брітні Спірс показала, як дуріла з другом із розстебнутою ширінькою

Брітні Спірс опублікувала в Instagram знімки зі своїм давнім другом і агентом Creative Artists Agency Кейдом Гадсоном, з яким вони працювали майже 10 років. Сфотографувалися друзі на борту приватного літака. Вони позували, обіймаючись, і широко усміхаючись на камеру.

Брітні Спірс / Фото: Instagram Брітні Спірс

Брітні також показала фоловерам відео, як вони з Кейдом дуріли, корчили гримаси і їм було дуже весело. Бріт навіть продемонструвала на камеру непристойний жест – середній палець, він, напевно, був адресований гейтерам.

Брітні Спірс / Фото: Instagram Брітні Спірс

Спірс була одягнена у топ з квітковим принтом і білі мінішорти. Вона розпустила своє довге біляве волосся і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри-авіатори.

Брітні Спірс / Фото: Instagram Брітні Спірс

На Гадсоні була зелена футболка, смугастий светр, накинутий на плечі, і шорти кольору слонової кістки із чомусь розстебнутою ширінькою. Лук він доповнив чорною кепкою і окулярами-авіаторами.

Нагадаємо, Брітні неодноразово показувала в Instagram свого хорошого друга Кейда Гадсона.

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