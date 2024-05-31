Обіймалися на камеру: акторка Клер Дейнс відвідала захід із чоловіком

Акторка Клер Дейнс, відома багатьом фільмам "Зоряний пил" і "Години", відвідала показ фільму "Езра" з Робертом Де Ніро та Роуз Бірн у головних ролях. На заході, що відбувся у Нью-Йорку, вона з'явилася у простому образі, оскільки поєднала широкі штани, чорну футболку та бомбер. Також Клер доповнила лук босоніжками, кількома досить масивними прикрасами та легким макіяжем.

Клер Дейнс / Фото: Associated Press

На цей захід вона прийшла із чоловіком – актором Г'ю Денсі. Вони позували перед камерами, обійнявшись. Нагадаємо, що нещодавно у них народилася третя дитина – донька. Вони одружені від 2009 року і мають ще двох синів.

Минулого року під час вагітності Клер продовжувала відвідувати заходи і навіть якось вийшла на червону доріжку у ніжній сукні рожевого кольору і з досить великим животом. Її гламурний образ був від бренду Lanvin із колекції весна-літо 2023 року.

Клер Дейнс під час вагітності / Фото: Associated Press

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