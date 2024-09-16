Обіймалися та цілувалися: Селена Гомес відвідала церемонію з бойфрендом

32-річна Селена Гомес відвідала 76-ту церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" відвідала цей захід з бойфрендом — Бенні Бланко.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Вони у стосунках від 2023 року і часто стають приводом для обговорення в Мережі через свої спільні фотографії, якими діляться в соцмережах.

Бенні — репер, музикант, автор пісень та музичний продюсер. Офіційно Селена підтвердила свій роман із ним на початку грудня минулого року. Це сталося після того, як Бланко зазнав гейта з боку її шанувальників.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

"Він — найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Кінець. Так, і він кращий за будь-якого, з ким я була раніше", — написала вона тоді.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

На церемонії пара сиділа разом, обіймалася та радісно позувала для фото. Селена того вечора одягла чорну сукню від бренду Ralph Lauren, а Бенні — гламурний костюм-трійку з аплікаціями стразами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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