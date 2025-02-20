Обіймалися та фліртували: Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе привернули увагу своїм спільним виходом

Пара не коментує своїх стосунків, але більше їх не приховує. Закоханих дедалі частіше можна побачити разом на заходах.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе привернули увагу громадськості своїми публічними появами ніжності на церемонії BAFTA Film Awards 2025, що відбулася у Лондоні.

Телезірка та засновниця косметичної компанії прилетіла до Великої Британії на цей захід, щоб підтримати Тімоті, якого номінували у категорії "Найкращий актор". Пара сиділа разом у першому ряду церемонії і ніжно обіймалася і базікала.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Кайлі одягла на захід вінтажну чорну сукню від бренду John Galliano з колекції весна-літо 1995. Вона мала глибоке декольте, американську пройму та галтер. Також вбрання було прикрашене великими чорними лелітками, а носила Кайлі його у поєднанні з гламурними сріблястими босоніжками від Amina Muaddi та прикрасами від Cartier.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Пара разом від 2023 року і лише зараз вони почали зрідка разом з'являтися на публіці. Кайлі зазвичай не виходить з Тімоті на червону доріжку, а вважає за краще залишатися в тіні. Дівчину можна побачити з ним у залі або за святковим столом на афтепаті. Нещодавно Кайлі відвідала з Шаламе також "Золотий глобус", тому очікується, що разом вони прийдуть і на "Оскар", оскільки актор отримав номінацію в категорії "Найкраща чоловіча роль".

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