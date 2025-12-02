ТСН у соціальних мережах

Обіймалися і цілувалися: Кетрін Зета-Джонс показала милі фотографії з чоловіком

Вони — зразкова голлівудська пара, адже разом уже близько 26 років.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Кетрін Зета-Джонс на тлі чуток про розлучення з 81-річним Майклом Дугласом показала милі спільні знімки. Акторська пара позувала, ймовірно, на кухні свого будинку обійнявшись.

Фото, найімовірніше, були зроблені Кетрін на День подяки, оскільки знімки вона підписала, поскаржившись, що втомилася під час підготовки до свята.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

«Я виснажилася, вибилася з сил, повністю змучилася після того, як весь День подяки провела на кухні — мені потрібен цілий рік, щоб відновитися», — написала зірка.

Акторка була одягнена в блузу смарагдового кольору, яку поєднала з чорним костюмом зі шкіри — жакетом і штанами-кльош. У руці в неї був клатч від Chanel, а волосся зірка зібрала у високий хвіст. Майкл Дуглас був у чорних джинсах і чорній сорочці, які доповнив коричневим піджаком та замшевими лоферами.

Також на фотографіях подружжя виявило почуття і поцілувалося.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Познайомилися актори 1998 року на Американському кінофестивалі в Довілі у Франції. Потім через майже півтора року — 31 грудня 1999-го — вони заручилися в будинку Дугласа в Аспені. Розкішне весілля пари відбулося ще через рік, а згодом у них народилося двоє дітей — син Ділан Майкл і донька Керіс Зета.

Образи акторки Кетрін Зети-Джонс (21 фото)

