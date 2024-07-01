Обіймаються на яхті: Вікторія Бекхем показала спільні фото з чоловіком, зроблені 27 років тому

Дизайнерка поділилася архівними фотографіями.
50-річна співачка, ексучасниця гурту Spice Girls та дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала у своєму Instagram фото з сімейного архіву, які були зроблені 27 років тому. На них вона в обіймах з чоловіком Девідом зазнімкована на яхті . Це була їхня перша романтична подорож як пари.
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"Портофіно 1997 року стало дуже, дуже романтичною подорожжю. Я пам'ятаю, як я була схвильована тим, що вперше опинилась там з Девідом. Те, що ми вдвох провели разом ці 48 годин, справді була приголомшливо…", — написала Вікторія під фото.
Як виявилося, таким чином дизайнерка анонсувала третій аромат із серії, присвяченої їхнім з Девідом стосункам. Парфум вона так і назвала — "Portofino '97". Це деревно-цитрусовий аромат з нотками амбри, бергамоту та мускусу.
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показувала рідкісні знімки зі своїм батьком. Вона опублікувала кілька фото із нагоди Дня батька.
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