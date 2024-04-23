Обіймаються та цілуються: Джорджина Родрігес показала романтичне відео з Кріштіану Роналду

Пара вирушила на невеликий відпочинок на березі океану.
Багатодітні батьки – 30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду – влаштували собі та всім своїм дітям пляжний відпочинок. Де саме вони були, не розповіли, зате показали багато фото та відео з пляжу.
У своєму Instagram Джорджина поділилася романтичне відео, на якому вони з коханим зображені, коли виходять з води — вони тримаються за руки, обіймаються і цілуються.
"Рай із тобою", — написала дівчина під фото. А також вона показала серію знімків, на яких зазнімковани їхні діти та те, чим вони займалися під час відпочинку.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, як її діти займаються у спортзалі.
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