Обіймаються та цілуються: Джорджина Родрігес показала романтичне відео з Кріштіану Роналду

Багатодітні батьки – 30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду – влаштували собі та всім своїм дітям пляжний відпочинок. Де саме вони були, не розповіли, зате показали багато фото та відео з пляжу.

У своєму Instagram Джорджина поділилася романтичне відео, на якому вони з коханим зображені, коли виходять з води — вони тримаються за руки, обіймаються і цілуються.

"Рай із тобою", — написала дівчина під фото. А також вона показала серію знімків, на яких зазнімковани їхні діти та те, чим вони займалися під час відпочинку.

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Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, як її діти займаються у спортзалі.

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду у спортзалі / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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