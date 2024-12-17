Обійми та поцілунки: Джастін Бібер показав спільні фото з дружиною

Співак опублікував у Мережі нову серію фото, чим дуже порадував своїх фоловерів.

30-річний співак Джастін Бібер зараз майже не виходить у світ і не з'являється у соцмережах. Він навіть пропустив вечірку, присвячену 28-річчю його дружини Гейлі, яка відбулася 22 листопада. Шанувальники пари були дуже спантеличені.

Однак, як з'ясувалося, у пари все гаразд. У своєму Instagram Джастін поділився серією спільних із дружиною знімків. На них вони позували під час обіймів та поцілунків.

instagram.com/justinbieber

instagram.com/justinbieber

Де було зроблено фотографії, Бібер не повідомив.

instagram.com/justinbieber

instagram.com/justinbieber

На одному з кадрів Гейлі позує у червоній сукні з квіткою на плечі.

instagram.com/justinbieber

Зазначимо, у серпні цього року Гейлі та Джастін Бібери стали вперше батьками. У них народився син, якого назвали Джек Блюз. Про свою вагітність зірка повідомила у травні, показавши фотосесію, в якій позувала у білій мереживній сукні.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер відвідала відкриття магазину Residence Los Angeles у вбранні трендового кольору. Знаменитість одягла оксамитовий костюм від бренду Saint Laurent із колекції осінь-зима 2002, який доповнила капроновими колготками, слінгбеками від Saint Laurent, чорною кофтою та невеликою сумкою від Prada.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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