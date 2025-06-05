Обійми та поцілунки: Бруклін Бекхем із дружиною Ніколою Пельтц разом знялися для глянцю

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Реклама

30-річна модель та акторка, донька промислового мільярдера — Нікола Пельтц — та її чоловік — 26-річний Бруклін Бекхем — стали зірками нового випуску німецької редакції журналу Glamour.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

На обкладинці глянцю Нікола позувала в чорній мінісукні від Norma Kamali, а Бруклін — у бомбері та штанах від Versace.

В інтерв’ю журналу пара розповіла про кохання, своє весілля та особисте життя поза соцмережами.

Реклама

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

«Коли я вперше побачив Ніколу на фестивалі Coachella, я був одразу зачарований її красою, її теплотою, її харизмою. Хоча це був лише швидкоплинний момент, він залишився зі мною надовго», — розповідає Бруклін про їхню першу зустріч. А Нікола додає: «Наша зустріч була короткою, але особливою. У мене був хлопець, у Брукліна була дівчина, але я одразу відчула його чарівність. Він зробив кілька моїх фотографій і залишився в моєму серці задовго до того, як ми по-справжньому впізнали одне одного».

Нікола Пельтц

«Ми побралися за шість місяців. Але Бруклін мав кільце на кілька місяців раніше», — ділиться Нікола, а її чоловік додає: «Я зрозумів через три місяці, що хочу одружитися з нею. Але через COVID я хотів почекати, щоб наші сім’ї були з нами. Ми хотіли влаштувати велике весілля, але водночас убезпечити всіх».

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

«Ми були у клубі із друзями, але атмосфера була не та. Тому ми просто пішли на пляж, тільки ми вдвох», — розповіла Нікола про перше побачення з майбутнім чоловіком.

«Ми найщасливіші, коли просто сидимо на дивані з нашими собаками, дивимось фільм чи просто вечеряємо. Разом ходимо до спортзалу — це нове заняття, але нам воно подобається», — поділилася Пельтц.

Реклама

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Зазначимо, Нікола та Бруклін оголосили про свої заручини у липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року у Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір.

Однак, незважаючи на ідилію між подружжям, у їхніх стосунках з батьками Брукліна не все так гладко. На святкування 50-річчя Девіда Бекхема вони не прийшли. У пресі та серед шанувальників обговорювалося декілька причин такого вчинку хлопця, однією з яких є конфлікт між Брукліном та його молодшим братом Ромео, який зустрічається, з чуток, із колишньою дівчиною першого.