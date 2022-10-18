Обійнявши дружину-юристку: Джордж Клуні відвідав прем'єру фільму в Лос-Анджелесі

Пара, як завжди, мала приголомшливий вигляд.

Актор Джордж Клуні відвідав прем'єру романтичної комедії "Квиток до раю" у Лос-Анджелесі, в якій зіграв разом із оскароносною акторкою Джулією Робертс. Показ відбувся у кінотеатрі Regency Village.

На захід Клунія прийшов у компанії своєї дружини Амаль – юристки з прав людини. На жінці була оригінальна строката сукня складного дизайну від Alexander McQueen. Це вбрання вінтажне і вперше було представлене у весняно-літній колекції 2003 року.

Образ Амаль доповнила прозорими босоніжками, золотим клатчем та ювелірним набором.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Джордж віддав перевагу сірому костюму та білій сорочці. Від краватки він відмовився, що зробило його образ трохи невимушеним.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Також захід відвідала і Джулія Робертс. На акторці була яскраво-рожева сукня з декольте від бренду Greta Constantine.

Джулія Робертс та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

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