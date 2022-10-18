Обійнявши дружину-юристку: Джордж Клуні відвідав прем'єру фільму в Лос-Анджелесі

Пара, як завжди, мала приголомшливий вигляд.
Актор Джордж Клуні відвідав прем'єру романтичної комедії "Квиток до раю" у Лос-Анджелесі, в якій зіграв разом із оскароносною акторкою Джулією Робертс. Показ відбувся у кінотеатрі Regency Village.
На захід Клунія прийшов у компанії своєї дружини Амаль – юристки з прав людини. На жінці була оригінальна строката сукня складного дизайну від Alexander McQueen. Це вбрання вінтажне і вперше було представлене у весняно-літній колекції 2003 року.
Образ Амаль доповнила прозорими босоніжками, золотим клатчем та ювелірним набором.
Джордж віддав перевагу сірому костюму та білій сорочці. Від краватки він відмовився, що зробило його образ трохи невимушеним.
Також захід відвідала і Джулія Робертс. На акторці була яскраво-рожева сукня з декольте від бренду Greta Constantine.
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