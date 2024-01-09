Обійнявшись із коханим: Джорджина Родрігес показала фото з Роналду

Зірка опублікувала новий знімок із відпочинку.
29-річна модель та інфлуенсер — Джорджіна Родрігес – опублікувала у своєму мікроблогу фото, зроблене у Дубаї.
Дівчина позує в морі, обійнявшись із коханим і батьком своїх дітей – португальським футболістом Кріштіану Роналду. Джорджина одягнена у білий купальник і сірий напівпрозорий топ, а на її голові – хустку, зав'язану у вигляді бандани.
Джорджина ніяк не підписала знімок, залишивши лише емодзі у вигляді червоного серця.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як зустрічала Новий рік на Майдері із Кріштіану Роналду.
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