Обійнявшись із коханим: Джорджина Родрігес показала фото з Роналду

29-річна модель та інфлуенсер — Джорджіна Родрігес – опублікувала у своєму мікроблогу фото, зроблене у Дубаї.

Дівчина позує в морі, обійнявшись із коханим і батьком своїх дітей – португальським футболістом Кріштіану Роналду. Джорджина одягнена у білий купальник і сірий напівпрозорий топ, а на її голові – хустку, зав'язану у вигляді бандани.

Джорджина ніяк не підписала знімок, залишивши лише емодзі у вигляді червоного серця.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як зустрічала Новий рік на Майдері із Кріштіану Роналду.

Джорджіна Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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