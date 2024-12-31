В обіймах із коханим: Ізабель Гулар в екстремальному міні позувала біля ялинки

Модель вирушила зустрічати Новий рік до теплих країв.

40-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – полетіла святкувати новорічні свята на популярний серед селебріті острів Сент-Барт, звідки щодня публікує фото.

instagram.com/izabelgoulart

На знімках вона позувала в екстремально короткій сукні-бюст'є салатового відтінку з металевим блиском, яку доповнила босоніжками на високих підборах та білими манікюром та педикюром.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

А на одному з фото вона позувала зі своїм нареченим – 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

З коханим модель повторила свою фірмову стійку, яку вони повторюють щороку перед Новим роком, і це вже стало традицією.

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Нара Баптіста показала, як святкувала Різдво із коханим – Венсаном Касселем.

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