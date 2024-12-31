Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В обіймах із коханим: Ізабель Гулар в екстремальному міні позувала біля ялинки

В обіймах із коханим: Ізабель Гулар в екстремальному міні позувала біля ялинки

В обіймах із коханим: Ізабель Гулар в екстремальному міні позувала біля ялинки

instagram.com/izabelgoulart

Модель вирушила зустрічати Новий рік до теплих країв.

40-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – полетіла святкувати новорічні свята на популярний серед селебріті острів Сент-Барт, звідки щодня публікує фото.

instagram.com/izabelgoulart / ©
instagram.com/izabelgoulart

На знімках вона позувала в екстремально короткій сукні-бюст'є салатового відтінку з металевим блиском, яку доповнила босоніжками на високих підборах та білими манікюром та педикюром.

instagram.com/izabelgoulart / ©
instagram.com/izabelgoulart
instagram.com/izabelgoulart / ©
instagram.com/izabelgoulart
instagram.com/izabelgoulart / ©
instagram.com/izabelgoulart

А на одному з фото вона позувала зі своїм нареченим – 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом.

instagram.com/izabelgoulart / ©
instagram.com/izabelgoulart
instagram.com/izabelgoulart / ©
instagram.com/izabelgoulart

З коханим модель повторила свою фірмову стійку, яку вони повторюють щороку перед Новим роком, і це вже стало традицією.

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Нара Баптіста показала, як святкувала Різдво із коханим – Венсаном Касселем.

Читайте також:

Перший "Оскар" для України, бронза на Євробаченні, фільм про Джамалу! Чим запам'ятався 2024 рік?

Перший "Оскар" для України, бронза на Євробаченні, фільм про Джамалу! Чим запам'ятався 2024 рік?

Повʼязані теми:

Наступна публікація