В обіймах із коханим: Ізабель Гулар в екстремальному міні позувала біля ялинки

Модель вирушила зустрічати Новий рік до теплих країв.
40-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – полетіла святкувати новорічні свята на популярний серед селебріті острів Сент-Барт, звідки щодня публікує фото.
На знімках вона позувала в екстремально короткій сукні-бюст'є салатового відтінку з металевим блиском, яку доповнила босоніжками на високих підборах та білими манікюром та педикюром.
А на одному з фото вона позувала зі своїм нареченим – 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом.
З коханим модель повторила свою фірмову стійку, яку вони повторюють щороку перед Новим роком, і це вже стало традицією.
Раніше, нагадаємо, вагітна модель Нара Баптіста показала, як святкувала Різдво із коханим – Венсаном Касселем.
Читайте також:
- Як завжди, на пляжі: топмодель Ізабель Гулар блиснула підтягнутими сідницями у в'язаних мінішортах
- У прозорій сукні з градієнтом: ефектна Ізабель Гулар позувала біля багаття на пляжі
- Знову на відпочинку: топмодель Ізабель Гулар у мінішортах блиснула сідницями