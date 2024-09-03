Обійнявшись із коханим: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото з відпочинку

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – полетіла у сімейну відпустку спочатку на Ібіцу, Іспанію, а потім – до Греції, а фото звідти опублікувала у своєму Instagram.

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Для фото вона позувала зі своїми дітьми – 7-річним сином Джеком Оскаром та дворічною донькою Ізабеллою Джеймс. Діти купалися в морі, засмагали, їли морозиво та відпочивали у гамаках.

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Також Розі показала знімки зі своїм коханим та батьком дітей – 57-річним актором Джейсоном Стейтемом. На фото вони зазнімковани в обнімку, а на їхніх обличчях – щасливі посмішки.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Гантінгтон-Вайтлі , як завжди, демонструвала гарні літні образи та, звичайно, свою підтягнуту фігуру.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як Джейсон Стейтем займається серфінгом із їхнім спільним сином.

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