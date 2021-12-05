Обійнявшись на прогулянці: Джей Ло і Бена Аффлека заскочили в Лос-Анджелесі

Бен Аффлек та його кохана Дженніфер Лопес потрапили під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі.

Дженніфер була одягнена в джинси-скіні, короткий джемпер з великим квітковим принтом і взута в руді черевики на шнурівці. Через плече у зірки висіла бордова сумка, волосся було розпущене, а на обличчі була захисна маска, за якою не видно було макіяжу співачки.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

Бен був одягнений у футболку кольору хакі поверх якої була картата сорочка та коротка джинсова куртка чорного кольору. Також чоловік був у чорних джинсах та кросівках.

Пара давно не з'являлася на публіці так просто під час прогулянок. Останній раз пару на людях бачили ще у вересні, тоді вони теж гуляли Лос-Анджелесом тримаючись за руки.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес / Associated Press

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