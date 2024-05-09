Обладунки, кольчуга та палена сукня: що відомо про костюми Jerry Heil та alyona alyona на "Євробаченні"

Цього року "Євробачення" відбувається у Швеції, у місті Мальме. Україну на сцені 68-го міжнародного пісенного конкурсу представляє дві співачки - Jerry Heil та alyona alyona з піснею Teresa&Maria.

Однією з важливих складових номерів дівчат стали костюми – образи містили справжні обладунки, кольчугу та палену сукню. Пыд час розроблення автори вбрання надихалися архангелом Михайлом, розповіла Jerry Heil Суспільному, а також жіночою силою, стійкістю та єдністю.

Образ Jerry Heil включає ніжну бежеву сукню, яку розробила стилістка Маргарита Шекель.

"Як з'явилась ідея з металевим плечем: я люблю працювати з контрастами в образах і ніжність сукні хотілось відтінити металевою деталлю. Слова пісні з частини Jerry Heil "що би, що би не було, світ на її плечах" продиктувала підсилення плеча", - сказала Маргарита. "Я працювала з архівами і розбирала одяг на зображеннях з ікон. І в образах архангела Михаїла, захисника Києва, я побачила часте використання обладунка на плечі. Це і стало останнім аргументом для втілення armour couture в елементах костюма.".

Jerry Heil та alyona alyona / Фото: Associated Press

Плече виготовив майстер із Одеси – Андрій Чорногор. Також у сукню додали ще один елемент – спеціально її порвали та трохи підпалили.

Jerry Heil та alyona alyona / Фото: Associated Press

А от щодо вбрання alyona alyona, то над ним окрім Маргарити працювала також дизайнерка Хелен Романова. Вона створила кольчугу, яка важить 3 кг і виготовлена ​​із 10 тисяч кілець. Плетіння кольчуги зайняло 12 робочих днів разом із примірюваннями. Також вбрання включало кімоно та штани.

Jerry Heil та alyona alyona / Фото: Associated Press

"Ми пам'ятали про те, що виконавиці не одна група, а тимчасово працюють в дуеті. Завданням було створити співзвучні образи, але радикально різні", - додала Маргарита Шекель.

Jerry Heil та alyona alyona / Фото: Associated Press

Як створювалося вбрання дизайнерка показала в Instagram.

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