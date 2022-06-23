Обличчя скандальної Ембер Герд назвали найкрасивішим у світі

Виявляється голлівудська акторка має ідеальні пропорції обличчя.

Ембер Герд, яка не зникала із заголовків кілька років через скандальний суд із ексчоловіком Джонні Деппом, стала найкрасивішою жінкою у світі. Акторка обігнала Кім Кардашян та британську супермодель Кейт Мосс і вийшла на перше місце згідно з сучасними даними фейс-мепінгу, повідомляє Daily Mail.

Ембер Гьорд / Фото: Getty Images

Доктор Джуліан Де Сільва з Центру передової косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні дослыдним шляхом встановив, що акторка має ідеальні пропорції обличчя і відповідає грецькому золотому перетину краси Phi.

Ембер Гьорд / Фото: Associated Press

Своє дослідження Де Сільва провів ще 2016 року та використав методи картування, щоб визначити, у кого найкрасивіше обличчя у світі. За фотографіями Ембер було виміряно її очі, брови, ніс, губи, підборіддя, щелепу та форму обличчя, а також проаналізовано 12 ключових точок-маркерів. Виходячи з цього, Герд набрала 91,85% відповідності.

Ембер Гьорд / Фото: Associated Press

"Греки виявили, що це співвідношення зустрічається всюди в природі, і протягом тисячоліть вважалося, що воно містить секретну формулу найкрасивіших облич у світі. Довгий час вважалося, що коефіцієнт Phi 1,618 є секретом краси, але тепер за допомогою комп'ютерного картування ми можемо розрахувати, як він застосовується до реальних жінок", — розповів експерт.

Ембер Гьорд / Фото: Associated Press

Де Сільва також перевірив і інших знаменитостей, так обличчя Кім Кардашян посіло друге місце з 91,39%, а Кейт Мосс посіла третє місце з 91,06%. Також згідно з дослідженням у Кім Кардашян найкрасивіші брови, у Скарлетт Йоганссон — найкрасивіші очі, а у Емілі Ратаковскі ж ідеальні губи.

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