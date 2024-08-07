Облита фарбою і у вечірній сукні: Дженніфер Еністон показала кадри зі знімань у Нью-Йорку

Дженніфер Еністон зараз перебуває на зніманнях четвертого сезону серіалу "Ранкове шоу" у Нью-Йорку.

Папараці вже фотографували акторку на зніманнях проєкту. У кадр навіть потрапили моменти, коли героїню Еністон (журналістку Алекс Леві) хтось облив фарбою на вулиці.

Тепер Дженніфер поділилася цією та ще кількома фотографіями у своєму Instagram, підписавши їх лаконічно: "Я люблю Нью-Йорк". Показала Еністон і кілька фотографій разом із колегами зі знімального майданчика.

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Нагадаємо, серіал "Ранкове шоу" подовжено на 4-й сезон. Перша серія четвертого сезону, ймовірно, вийде у вересні 2025 року. Зараз у Нью-Йорку активно тривають його знімання. Очікуємо побачити на них Дженніфер Еністон ще й ще.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / Фото: Getty Images

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