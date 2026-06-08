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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

Облив її шампанським, а потім обійняв: папараці зазнімкували Кім Кардашян і її коханого на Формулі-1

45-річна зірка реаліті приїхала до Європи підтримати свого бойфренда на Гран-прі Монако.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян провела вікенд у Монте-Карло, куди вона приїхала підтримати свого бойфренда — британського автогонщика Льюїса Гамільтона, який брав участь у Гран-прі Монако «Формули-1».

У другий день Гран-прі зірка реаліті з’явилася у кремовій сукні з драпуванням, асиметричним верхом, одним рукавом та відкритою спиною. Вбрання Кім скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила макіяж з нюдовою помадою і коричневим контуром й завершила лук масивними окулярами з фіолетовими лінзами.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Гамільтон — семиразовий чемпіон світу і пілот Ferrari — посів на Гран-прі Монако друге місце, встановивши чергове досягнення. Він став другим пілотом в історії, який зумів вісім разів піднятися на подіум етапу в Монте-Карло, після бразильця Айртона Сенни.

Святкуючи свою перемогу, Льюїс випадково облив свою кохану шампанським — на вбранні Кім були помітні мокрі плями. Та потім гонщик підійшов до неї і ніжно обійняв.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Нагадамо, у перший день гонок у Монте-Карло Кім Кардашян з’явилася в паддоку у синіх джинсах-кльош і чорному мереживному боді від Gucci з глибоким декольте.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
290
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