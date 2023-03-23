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Обожнює спокушати: британська телезірка в яскравій білизні похизувалася сексуальною фігурою

Обожнює спокушати: британська телезірка в яскравій білизні похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
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Обожнює спокушати: британська телезірка в яскравій білизні похизувалася сексуальною фігурою

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі поповнила свій гардероб сексуальним комплектом спідньої білизни.

Британська зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram новий гарячий знімок. Жінка приміряла обновку і показала фоловерам, як вона на ній сидить.

На світлині Глоя позувала перед дзеркалом у помаранчево-червоній мереживній білизні, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру. Ведуча має прекрасний вигляд – у неї спокусливе тіло.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Ви б не впоралися зі мною, навіть якби я придумала інструкції", - підписала фото Феррі.

Нагадаємо, минулого разу Глоя прийшла до спортзалу у леопардовому кроптопі і лосинах, у яких похизувалася пласким животом.

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Дата публікації
Перегляди
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