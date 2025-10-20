ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
142
1 хв

Обрала Elie Saab: Єва Лонгорія прийшла на захід у перламутровій сукні з лелітками і прозорими акцентами

50-річна акторка мала бездоганний вигляд і тішила око всіх присутніх.

Аліна Онопа
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія була у списку зіркових красунь, які відвідали щорічний галавечір Музею Академії у Лос-Анджелесі.

На «червоній» доріжці акторка сяяла у гламурному аутфіті. Вона була одягнена у перламутрову сукню з рожевим відтінклм по фігурі від бренду Elie Saab, яка була розшита лелітками.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Вбрання мало гарне фігурне декольте, акцентні прозорі вставки і шлейф. Воно чудово підкреслило струнку фігуру Лонгорії. Під сукнею була нюдова білизна.

У Єви було нове об’ємне укладання, закручене всередину, вечірній макіяж із пишними віями і бежевою помадою та перламутровий манікюр. Свій лук красуня завершила розкішним комплектом діамантовим прикрас.

Нагадаємо, Єва Лонгорія у білій асиметричній сукні від Victoria Beckham прийшла на прем’єру серіалу про Вікторю Бекхем.

