Обрала Elie Saab: Єва Лонгорія прийшла на захід у перламутровій сукні з лелітками і прозорими акцентами
50-річна акторка мала бездоганний вигляд і тішила око всіх присутніх.
Єва Лонгорія була у списку зіркових красунь, які відвідали щорічний галавечір Музею Академії у Лос-Анджелесі.
На «червоній» доріжці акторка сяяла у гламурному аутфіті. Вона була одягнена у перламутрову сукню з рожевим відтінклм по фігурі від бренду Elie Saab, яка була розшита лелітками.
Вбрання мало гарне фігурне декольте, акцентні прозорі вставки і шлейф. Воно чудово підкреслило струнку фігуру Лонгорії. Під сукнею була нюдова білизна.
У Єви було нове об’ємне укладання, закручене всередину, вечірній макіяж із пишними віями і бежевою помадою та перламутровий манікюр. Свій лук красуня завершила розкішним комплектом діамантовим прикрас.
