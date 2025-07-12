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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Обрала яскраве вбрання та аксесуари: імператриця Японії відвідала захід у Монгорії

На запрошення президента Монголії імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако відвідали цю країну з державним візитом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Імператор Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

11 липня вони разом із президентом та першою леді взяли участь у церемонії відкриття Наадама, традиційного монгольського свята, на національному стадіоні у столиці.

Імператриця на цьому заході з’явилася у костюмі кобальтового кольору, який включав туніку з довгими рукавами та коміром-стійкою, а також широкі штани-палацо. Вбрання Масако доповнила синіми туфлями на підборах та лаконічним клатчем, який був розшитий бісером. Волосся вона зібрала в елегантний низький пучок, а також додала до луку прикраси — сережки та велику брошку у вигляді квітки.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше імператрицю Масако сфотографували у Монгорії в луку блакитного кольору. На ній був костюм, що складався з приталеного жакета з білою облямівкою та блакитними ґудзиками та спідниці міді прямого силуету. Аутфіт вона доповнила блакитним капелюхом з білим бантом, блакитним клатчем, рукавичками та шкіряними туфлями.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

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