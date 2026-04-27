Обрала класичне поєднання: Олівія Вайлд зачарувала образом з асиметричною спідницею

Олівія Вайлд / © Getty Images

Реклама

Акторка Олівія Вайлд, відома багатьом за серіалом «Доктор Гаус», відвідала відкриття фестивалю SFFILM 2026 у Сан-Франциско. Вона з’явилася на червоній доріжці і сяяла як діамант.

Олівія обрала для появи класичне чорно-біле поєднання. Образ на перший погляд здавався простим, але у ньому було багато цікавих деталей, які руйнували це переконання. Вона одягла білу футболку вільного фасону, а також важку чорну спідницю з білою підкладкою. У спідниці акторки також були великі складки і асиметричний поділ. Доповнила вбрання Олівія гостроносими туфлями, атласною сумкою-торбинкою і яскравим макіяжем, у якому акцент був зроблений на очах.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Однак таке поєднання відтінків — улюблений стиль Вайлд. Нещодавно вона також відвідала церемонію Fashion Trust U.S. Awards — це щорічне вручення премії в США, яка підтримує молодих дизайнерів і допомагає їм розвивати власні бренди.

Реклама

На публіку зірка вийшла у вбранні від бренду Ashlyn з колекції весна-літо 2026, яке включало білий топ на тонких бретельках з фактурної тканини, а також чорну спідницю до підлоги.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Новини партнерів