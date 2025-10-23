ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
36
1 хв

Обрала лук у стилі старого Голлівуду: телезірка у срібній сукні похизувалася пишним декольте

Вікі Паттісон гламурним вбранням підкреслила пишний бюст.

Аліна Онопа
Вікі Паттісон

Вікі Паттісон / © Getty Images

Ще одна знаменитість привернула нашу увагу на церемонії вручення премії Pride Of Britain Awards 2025 у Лондоні. Це британська телезірка Вікі Паттісон, яка з’явилася на заході в образі у стилі старого Голлівуду.

На ній була срібна корсетна напівпрозора сукня до підлоги приталеного силуету, з вузькими бретельками і невеликим шлейфом. Головним акцентом у її аутфіті було відверте декольте, яке підкреслило її гарні пишні груди.

Вікі Паттісон / © Getty Images

Вікі Паттісон / © Getty Images

У Вікі була гарна зачіска з локонами, укладена на один бік, макіяж із рожевими рум’янами і бежевою помадою та молочний відрослий манікюр. Свій лук жінка завершила діамантовими прикрасами.

36
