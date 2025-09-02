ТСН у соціальних мережах

Обрала не білу сукню: Глоя Грейс Морец показала своє ніжне весільне вбрання

У минулі вихідні зірка вийшла заміж.

Глоя Грейс Морец

Глоя Грейс Морец / © Associated Press

Акторка Глоя Грейс Морец — колишня дівчина Брукліна Бекхема, сина Девіда і Вікторії Бекхемів — вийшла заміж. Вона пов’язала себе шлюбом зі своєю коханою моделлю Кетрін Гаріссон.

Замість традиційної білої сукні Глоя вирішила вибрати ніжно-блакитне вбрання від Louis Vuitton. Її сукня була пошита за індивідуальним замовленням креативним директором Модного дому Ніколя Жескьєром.

У вбрання Глої був елегантний ліф, тонкі бретельки і ніжний декор бісером і лелітками. Сукню вона доповнила оперними рукавичками і довгою фатою в тон її сукні.

«Мені подобається, що вона дуже нагадує Старий Голлівуд, і, звісно ж, колір — народження кольору [синього] розпочалося, коли я пішла на благодійний галаконцерт Академії з LV і одягнула цю синю шкіряну сукню. Пам’ятаю, як одразу ж поговорила зі своєю стилісткою Нелл і подумала: можливо, нам варто подумати про такий [колір для мого весілля]?», — розповіла вона виданню Vogue. «Це просто моє відчуття», — каже Морец. «У дитинстві я ніколи не уявляла собі весільну сукню, тож коли ми почали обговорювати, який вигляд вона матиме, я знала, що зроблю щось нетрадиційне, не одягну біле, і це буде якось по-іншому, і мені здається, так воно і є».

Друге вбрання акторки було вже білим, але теж нетрадиційним — вона одягла жакет, штани і ковбойський капелюх.

Її наречена Кетрін Гаріссон обрала більш традиційний фасон і колір — біле вбрання з вишивкою, а також довгу фату.

