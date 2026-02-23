ТСН у соціальних мережах

Обрала не сукню і не спідницю: зірка "Діму дракона" прийшла на BAFTA у стильному нестандартному образі

Акторка обрала вбрання від культового британського бренду.

Міллі Алкок

Міллі Алкок / © Getty Images

25-річна акторка Міллі Алкок, яка зіграла головну роль Рейєніри Таргарієн у першому сезоні гучного серіалу «Дім дракона», з’явилася на церемонії BAFTA у Лондоні. Акторка вийшла на червону доріжку як одна з гостей заходу і привернула увагу образом, адже обрала зовсім нестандартний ансамбль.

Міллі обрала костюм з жакетом та штанами від британського бренду McQueen. Вбрання було виконане у темно-синьому кольорі, штани при цьому були у класичному дизайні, а ось жакет мав незвичні лацкани, легкий напуск та підкреслену талію. Образ акторка доповнила високою зачіскою, дуже легким макіяжем і креативними срібними прикрасами. Головним акцентом образу став білий топ з високою горловиною, який Алкок носила під жакетом, він мав виріз та шнурування.

Міллі Алкок / © Getty Images

Міллі Алкок / © Getty Images

Також у Міллі новий відтінок волосся — медовий. Зараз акторку майже не впізнати, адже у своїх останніх проєктах вона мала світле біляве волосся, а також з такою зічіскою відвідувала галавечір в Музеї американської Академії кіно минулого року.

Міллі Алкок зі світлим волоссям в Музеї американської Академії кіно / © Associated Press

Міллі Алкок зі світлим волоссям в Музеї американської Академії кіно / © Associated Press

