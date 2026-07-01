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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Обрала образ з квітами: вагітна Енн Гетевей у романтичному ансамблі вийшла на публіку

Вона нещодавно оголосила про вагітність і вже не ховає свій округлий живіт.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей з’явилася у новому образі у Нью-Йорку і просто замилувала прихильників. Акторка обрала золоту сукню колекції Lela Rose Resort 2027, яка відома своїм квітковим принтом та довгим силуетом.

Вбрання-бандо було прямого фасону і довжиною до підлоги, виконане воно з ніжної і м’якої тканини. Сукня не обтискала фігуру, але все рівно підкреслювала, хоча завдяки фасону увага на животі акторки сконцентрована не була. Енн доповнила лук Гетевей золотими прикрасами від Bvlgari, окулярами та золотистими босоніжками.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Раніше акторка продемонструвала два образи у червоних відтінках, зокрема ансамбль з баскою та комплект з топом та штанами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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