Обрала образ з квітами: вагітна Енн Гетевей у романтичному ансамблі вийшла на публіку

Енн Гетевей / © Getty Images

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Енн Гетевей з’явилася у новому образі у Нью-Йорку і просто замилувала прихильників. Акторка обрала золоту сукню колекції Lela Rose Resort 2027, яка відома своїм квітковим принтом та довгим силуетом.

Вбрання-бандо було прямого фасону і довжиною до підлоги, виконане воно з ніжної і м’якої тканини. Сукня не обтискала фігуру, але все рівно підкреслювала, хоча завдяки фасону увага на животі акторки сконцентрована не була. Енн доповнила лук Гетевей золотими прикрасами від Bvlgari, окулярами та золотистими босоніжками.

Енн Гетевей / © Getty Images

Раніше акторка продемонструвала два образи у червоних відтінках, зокрема ансамбль з баскою та комплект з топом та штанами.

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