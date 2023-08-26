Обрала провокаційний лук: американська акторка у латексній сукні блиснула сексуальним декольте

Ніколь Бойд Марджера зібралася на вечірку в образі у стилі сексуальної готики.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила акторка і дружина американського скейтбордиста і телеведучого Бема Марджери – Ніколь Бойд Марджера.

Жінка привернула до себе увагу провокаційним аутфітом. На ній була чорна латексна сукня за коліна і на бретельках, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Головний акцент в образі Бойд був на сексуальному пишному декольте.

Ніколь Бойд Марджера / Фото: Getty Images

Вбрання Ніколь доповнила чорними туфлями і сумкою із золотистими металевими шипами.

Жінка зробила чорний манікюр, укладання з локонами, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила золотистими сережками-кільцями з торочкою, а руки – браслетами.

Читайте також: