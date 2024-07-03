Обрала сміливий лук: американська співачка у "голій" сукні блиснула трусами зі стразами на премії

39-річна Андра Дей у прозорому вбранні зі стразами прийшла на музичний захід.
Американська артистка Андра Дей привернула до себе увагу на церемонії нагородження премії BET Awards у Лос-Анджелесі сміливим луком.
Жінка з'явилася на "червоній" доріжці у "голій" сукні від бренду Abodi, яка складалася з прозорої тканини, прикрашеної сіткою зі срібними стразами і торочкою.
Під вбранням на зірці були нюдові бюстгальтер і труси, розшиті стразами, якими вона виблискувала перед присутніми.
Аутфіт Дей доповнила босоніжками кольору металік на шпильках від Le Silla, зачіскою з плетінням, макіяжем із блискучими рожевими тінями і пишними віями, довгим червоним манікюром і білим педикюром. Вуха Андра прикрасила довгими діамантовими сережками Suzane Kalan, а руки – цікавими каблучками з діамантами.
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