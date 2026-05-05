Шоу-бізнес
161
Обрала те, що вже носила: Анна Вінтур скопіювала свій старий образ з Met Gala

76-річна легенда модного світу традиційно відвідала свій бал.

Юлія Каранковська
Анна Вінтур

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур попри те, що більше не є головною редакторкою Vogue, однаково стала співголовою цьогорічного Met Gala. Це захід, який не відбувається без контролю цієї жінки, тому вона знову була у центрі уваги і зуміла здивувати.

Однак вишуканий образ Вінтур був цікавий більше тому, що став майже копією того, який вона вже носила раніше, і це для неї незвично. Анна одягла ансамбль від Chanel у поєднанні з прикрасами Van Cleef & Arpels.

Лук включав бірюзову сукню і накидку. Та такий самий образ Вінтур носила 2019 року, але він був рожевого кольору і дизайн сукні відрізнявся — був квітковим.

