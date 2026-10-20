Образ, який неможливо не помітити: Дженна Ортега одягнула сукню ручної роботи з металу

Дженна Ортега / © Associated Press

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24-річна акторка Дженна Ортега з’явилася на спеціальному показі фільму «Клара і Сонце», який відбувся у Нью-Йорку. Для заходу вона обрала сукню, створену вручну з металевих елементів та намистин.

Вбрання для акторки зробив дизайнер Еліас Матсо.

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Дженна Ортега / © Associated Press

«Він неймовірний, — розповіла Дженна виданню People про дизайнера. — Це сукня в єдиному екземплярі, зроблена зі сталевих стрижнів. Вона створена вручну, людиною, і на її виготовлення пішло чимало зусиль. Дизайнер зберігав її для мене, і вона ідеально підійшла. До того ж сукня дуже пасує до фільму, тож я неймовірно вдячна».

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Образ Дженна доповнила лаконічною зачіскою з прямим розпущеним волоссям і макіяжем у коричневій гамі. Туфлі акторка обрала бежеві і на підборах, щоб не відволікати уваги від оригінальної сукні.

Дженна Ортега / © Associated Press

На події Дженна позувала для фото також разом із колегою по фільму Емі Адамс. Авкторка обрала для своєї появи оригінальну суккню чорного кольору з широкими шовковими манжетами на рукавах.

Дженна Ортега і Емі Адамс / © Associated Press

«Клара і сонце» — це науково-фантастичний фільм-антиутопія режисера Тайки Вайтіті за сценарієм Дахві Валлера, заснований на однойменному романі Кадзуо Ішіґуро 2021 року.

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