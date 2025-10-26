ТСН у соціальних мережах

Образ, який варто взяти на замітку: розглядаємо ідеальний осінній вихід Джуліанни Мур

Вона поєднала в одному образі найтрендовіші речі цієї осені.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Getty Images

Лауреатка «Оскара» — 64-річна Джуліанна Мур — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Акторку сфотографували в центрі Мангеттена, коли вона вийшла зі своєї машини.

Того дня Джуліанна продемонструвала ідеальне осіннє вбрання, яке підійде для багатьох подій: робочих зустрічей, прогулянки або сімейної вечері. Річ у тім, що вона обрала найтрендовіші речі цієї осені — шкіряні зручні штани від Lauren Manoogian, а також лаконічний светр від Khaite вільного класичного фасону.

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Шику й елегантності образу додали аксесуари від знаменитого Модного дому Bottega Veneta, з яким Джуліанна співпрацює: туфлі, окуляри та сумка з intrecciata — це особлива техніка плетіння шкіри, завдяки якій цей бренд став упізнаваним та здобув світове визнання.

Образи від цього бренду вона демонструвала багато разів, але одним з її найяскравіших повсякденних вбрань стала сукня чорного кольору з ковтунцями з колекції осінь-зима 2024, в якої були довгі рукави і висока горловина.

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Красиві образи Джуліанни Мур на червоних доріжках (24 фото)

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

