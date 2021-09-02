Образ на мільйон: Анна Делло Руссо знову одягла прозору сукню

59-річна зірка моди вміє дивувати на червоних доріжках.

Анна Делло Руссо — редакторка японського журналу Vogue, журналістка, фешн-блогерка і streetstyle-ікона, яка шокує своїми вбраннями і викликає заздрість у мільйонів модниць з усього світу.

Вчора у Внеціі Анна з'явилася в повністю прозорій чорній сукні від бренду Ermanno Scervino, яку прикрашав ще і високий розріз збоку.

Анна Делло Руссо / Getty Images

На червоній доріжці, в день відкриття фестивалю, вона вирішила також здивувати і знову вибрала прозору сукню від цього ж італійського бренду, але тільки з пишною криноліновию спідницею, яка була трохи прозорою і демонструвала стрункі ноги знаменитості. Вбрання було на одне плече і з декольте-серцем. А ось доповнили цей образ ювелірні прикраси від Avstev Group і червоний манікюр на руках.

Анна Делло Руссо / Getty Images

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