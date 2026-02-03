Яким культовим персонажем з кіно надихався Матьє Блазі, коли створював сукню для Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Напередодні виходу довгоочікуваної екранізації роману Емілі Бронте «Буремний перевал» актори Марго Роббі та Джейкоб Елорді гастролюють світом у межах прес-туру, присвяченого цьому фільму. Образи Марго, які вона та її стиліст Ендрю Мукамал демонструють, щоразу викликають неабиякий ажіотаж, через стилізацію, готичність, розкішні відтінки та сучасний шик.

Кожним образом Мукамал намагається підготувати глядачів до того, що Марго — це нова Кетрін Ерншоу, головна героїня роману. Однією із нових суконь, які Марго продемонструвала, була від Chanel створена дизайнером Матьє Блазі на індивідуальне замовлення.

Марго Роббі / © Getty Images

«Для мене велика честь одягнути цей образ, розроблений Матьє», — розповідає Роббі Vogue. «Це перший образ Chanel для червоної доріжки, який я одягала, і який він розробив, і я не можу уявити собі більш особливої ​​події, ніж Буремнийперевал» — проєкт, який є таким особливим для мене».

Сукня з корсетом та драпуванням, виготовлена ​​з бордового оксамиту, шовку та фаю, з нижньою білою спідницею з шовку, була прикрашена пір’ям та пелюстками.

«Кольори були так ретельно підібрані, щоб вони відповідали червоній доріжці [паризької] прем’єри», — каже Роббі.

Також здається, що образ акторки був натхненний іншими сукнями з кіно — легендарними образами акторки Вів’єн Лі, у яких вона з’являлася у культовому фільмі «Завіяні вітром» у ролі Скарлетт О’Гари.

Вів’єн Лі / © Getty Images

Колір, текстура та тканина були використані у «Завіяних вітром» костюмером та дизайнером Волтером Планкеттом для підсилення оповідної дуги та розвитку персонажа Скарлетт О’Гари. У той час як ранні сукні були виконані у світлих пастельних та яскравих кольорах, її повоєнний одяг переходить у темніші малинові та бордові тони, коли її обставини стають дедалі складнішими.

У костюмах використаний оксамит, камені та пір’я. Одним із найвідоміших образів акторки у фільмі була бордова сукня з декольте, яка хоч і відрізняється від вбрання Марго, але можна помітити, що у образі Роббі дизайнер Блазі використав такий же хід з пір’ям на подолі.

Вів’єн Лі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Сам же Блазі не розповів про те, чи дійсно надихнувся образом із фільму «Завіяні вітром», а тільки сказав: «Я щиро захоплююся Марго та її роботою. Марго багато років залишається вірною Дому. Вона вміє робити кожен образ по-справжньому своїм, з повною свободою, і її особистий стиль є природним продовженням її самої. Я радий, що Дім підтримує проєкт, такий близький її серцю, і що можу бачити, як вона оживляє цей образ, натхненний „Буремним перевалом“, на червоній доріжці».

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всеохопну руйнівну силу.

В український прокат фільм «Буремний перевал» вийде 12 лютого.

