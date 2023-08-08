Образ не змінює: Леонардо Дікапріо сфотографували у білій сорочці та шортах на відпочинку

Знаменитість вирішив взяти перерву від роботи і просто насолоджується життям.
Відомого актора та лауреата численних премій Леонардо Дікапріо сфотографували папараці з друзями. Свою подорожує Європою на яхті, яка борознить води між Великою Британією, півднем Франції, Іспанією та півднем Італії актор почав ще у травні і, схоже, поки що закінчувати не збирається.
Лео вже помічали в компанії батьків та красунь-моделей, а цього разу під приціл фотографів він потрапив із давнім другом — актором Тобі Магваєром, з яким разом знімався у фільмі 2013 року "Великий Гетсбі".
Знаменитості просто сиділи на яхті, балакали, чатилися і пили прохолодні напої.
Лео був одягнений в улюблений одяг – натуральну білу сорочку, шорти та кросівки. Також він трохи відростив бороду та змінив зачіску.
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