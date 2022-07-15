Образ "привіт із 90-х": Кім Кардашян з'явилася в новому луку від Balenciaga

Вона вміє епатувати та одягатися так, щоб ставати сенсацією. Її новий образ дивує, а народженим у 90-х трохи нагадуємо дитинство.

Зірка реалітішоу Кім Кардашян уже тривалий час співпрацює з брендом Balenciaga та товаришує з його креативним директором Демною Гвасалією. Саме тому на публіці вона та її діти з'являються виключно у луках від цього бренду, іноді образи дуже епатажні.

Зараз Кім проводить час у Нью-Йорку і її вже кілька разів фотографували із доньками, коли вони відпочивали у торговому центрі. Вчора їх знову помітили біля готелю, куди Кім привезла дітей після насиченого дня. Кардашян була одягнена в чорні лосини та шкірянку куртку-бомбер.

Кім Кардашян з дітьми / Фото: Getty Images

Потім світська левиця переодяглася і вирушила відпочивати вже сама, але обрала для цього дуже екстравагантний лук, звичайно ж, також від Balenciaga. На Кім був синій спортивний костюм у стилі 90-х років та сонцезахисні окуляри.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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