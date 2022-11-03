Образ вийшов сміливим: Джулія Фокс одягла дуже коротку куртку та напівпрозору спідницю для знімань

В епатажному вбранні вона з'являється настільки часто, що вони вже не дуже дивують.

Джулію Фокс сфотографували папараці під час її чергової прогулянки містом. Модель прилетіла з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, щоб взяти участь у рекламних зніманнях для кількох брендів, з якими вона співпрацює.

Образи Фокс для знімань зазвичай настільки епатажні, що моментально привертають увагу. Вчора, наприклад, вона позувала в шкіряній кропнутій куртці, яку вирішила одягнути на голе тіло. Річ була настільки короткою, що засвітила груди дівчини.

Також у свій стритстайл-лук Джулія додала чорні шкіряні чоботи, сумку Balenciaga і напівпрозору обтислу спідницю з низьким посадженням. Аутфіт модель завершила чорними рукавичками та окулярами, а волосся уклала в "мокре" укладання.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у вихідні Фокс потрапила під приціл папараці, коли йшла на геловінську вечірку Гайді Клум. Модель взяла на тусовку свого маленького сина Валентино та вбралася разом із ним у персонажів відомої дитячої книжки.

Джулія Фокс із сином / Фото: Getty Images

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