Образ, який вартий уваги: зірка "Аватара" Зої Салдана на презентації серіалу від Netflix

Зірка обрала монохромний лук та мінімум прикрас.
17 жовтня у Лос-Анджелесі відбулася презентація нового мінісеріалу від Netflix, який отримав назву "З нуля". Серіал складатиметься з восьми епізодів та розповість історію художниці, яка зустрічає італійського кухаря. У серіалі нам покажуть історію кохання, втрати, стійкості та надії.
Головну роль у новому шоу виконала акторка Зої Салдана, добре відома публіці за фільмами "Аватар" та "Вартові галактики".
На презентації "З нуля" акторка з'явилася у дуже лаконічному образі — шкіряній сукні-футлярі без бретельок. Однотонна сукня ідеально сиділа на фігурі і підкреслювала її. Доповнили образ лише туфлі-човники та кілька прикрас.
Також на цьому заході з'явилася і Різ Візерспун, але не як акторка, а як виконавча продюсерка цього серіалу. Раніше її продюсерська компанія Hello Sunshine також працювала над фільмами: "Загублена", "Дика", "Там, де раки співають". А також серіалами: "Велика маленька брехня", "Ранкове шоу" та "Усюди жевріють пожежі".
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