Обручку вже не носить: Бена Аффлека помітили за покупкою морозива на тлі чуток про розлучення

Відомий актор і режисер добре провів час у Лос-Анджелесі, поки світ обговорює його майбутнє розлучення.
Від весни цього року шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлека почали обговорювати проблеми у шлюбі знаменитостей та розлучення. Актори особисте життя тривалий час не коментували, допоки не стало відомо, що Дженніфер справді подала документи на розірвання шлюбу.
Видання People розкрило, що у документі Лопес причиною розлучення вказала "непереборні розбіжності". Це вказує на численні сварки між подружжям.
Однак поки Лопес проводить час з дітьми і продовжує носити обручку, Бен прикрасу з безіменного пальця вже зняв.
Актора помітили папараці, коли він виходив із кафе з ріжком морозива.
Також Бена помітили, коли він йшов вулицею до машини. Аффлек був одягнений у своєму улюбленому стилі — сорочці, світлих штанях та кросівках.
Нагадаємо, що вперше Аффлек освідчився Дженніфер 2002 року, але тоді співачка скасувала заручини. А через двадцять років таки вийшла за нього заміж. Потім вони розписалися у маленькій каплиці у Лас-Вегасі. Пишне святкування для рідних, друзів та самих себе теж відбулося і на ньому артистка змінила аж три сукні. Але, схоже, казка закінчилася не щасливим кінцем.
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