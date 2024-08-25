Обручку вже не носить: Бена Аффлека помітили за покупкою морозива на тлі чуток про розлучення

Відомий актор і режисер добре провів час у Лос-Анджелесі, поки світ обговорює його майбутнє розлучення.

Від весни цього року шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлека почали обговорювати проблеми у шлюбі знаменитостей та розлучення. Актори особисте життя тривалий час не коментували, допоки не стало відомо, що Дженніфер справді подала документи на розірвання шлюбу.

Видання People розкрило, що у документі Лопес причиною розлучення вказала "непереборні розбіжності". Це вказує на численні сварки між подружжям.

Однак поки Лопес проводить час з дітьми і продовжує носити обручку, Бен прикрасу з безіменного пальця вже зняв.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Актора помітили папараці, коли він виходив із кафе з ріжком морозива.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Також Бена помітили, коли він йшов вулицею до машини. Аффлек був одягнений у своєму улюбленому стилі — сорочці, світлих штанях та кросівках.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вперше Аффлек освідчився Дженніфер 2002 року, але тоді співачка скасувала заручини. А через двадцять років таки вийшла за нього заміж. Потім вони розписалися у маленькій каплиці у Лас-Вегасі. Пишне святкування для рідних, друзів та самих себе теж відбулося і на ньому артистка змінила аж три сукні. Але, схоже, казка закінчилася не щасливим кінцем.

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