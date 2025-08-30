Обтискала і робила схожою на статую: Кім Кардашян викликала фурор сукнею від Maison Margiela

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Теледіва і бізнесвумен Кім Кардашян з’явилася на церемонії вручення премії DVF Awards у Венеції в напівпрозорому сірому кутюрному вбранні від Maison Margiela. Це вбрання з колекції осінь-зима 2025 Artisanal, яка стала дебютною для бельгійського модельєра Гленна Мартенса в ролі креативного директора Модного дому.

Таким чином, Кардашян стала однією з перших (якщо не першою), хто одягнув образ з цієї колекції поза подіумом. Вбрання однотонне, лаконічне й ефектне, а також — справжній майстерклас з мистецтва драпування, адже складки були виконані так тонко і лаконічно, що Кардашян у сукні нагадувала скульптуру.

Також ця напівпрозора сіра обтисла тканина утворила складки, що нагадують купальник, стираючи в такий спосіб межі між сукнею і боді. Зверху сукню прикрашав плавно накинутий кейп, що створював ефектний шлейф.

Нагадаємо, що Гленн Мартенс очолив Maison Margiela після того, як Джон Гальяно покинув пост креативного директора цього Модного дому, в якому пропрацював 10 років.