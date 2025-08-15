Обидва в рожевому: Джастін Бібер поділився милим фото із сином Джеком

Джастін і Гейлі Бібер / © Getty Images

31-річний співак Джастін Бібер і 28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — 22 серпня 2024 року вперше стали батьками. У них народився син Джек Блюз. У своїх соцмережах молоді батьки нечасто показують дитину, але іноді роблять виняток.

Так, на одному з останніх фото у своєму Instagram Джастін позувала разом із Джеком. Співак одягнений у рожеве худі та рвані джинси, а 11-місячний хлопчик — у рожеві штанці, майку та шапочку. Фото Бібер ніяк не підписав.

Джастін Бібер із сином

Також Джастін показав фото сина, зазнімкованого на полі для гольфу.

Син Джастіна Бібера

Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» обрано на честь батька Джастіна Бібера — Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер помітили в смарагдовому вбранні в Нью-Йорку. Зірка вдягнула сукню-бюст’є в стилі двотисячних, а на її пальці була каблучка для заручин від Solow & Co. — вона знову вдягнула її, виблискуючи величезним овальним діамантом.