Обидві в бікіні: топмодель Алессандра Амбросіо з дорослою донькою відпочиває у Франції

Алессандра Амбросіо з дочкою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Реклама

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася в Instagram серією фото, зроблених на відпочинку, який вона проводить у Провансі, Франція. Звісно, перебуваючи в цій місцевості, вона не могла не відвідати популярні серед туристів лавандові поля.

Алессандра позувала серед ароматних кущів у короткому блакитному сарафані та солом’яному капелюсі. «Життя в лаванді», — підписала вона фото.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

З огляду на решту фото, компанію їй на відпочинку склала її 17-річна донька Аня. Вони позували на катамарані. Модель була в бузковому бікіні, а її донька — у смугастому біло-блакитному. Разом вони мають вигляд як подруги.

Реклама

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Також вони були зазнімковані на тлі гір.

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з донькою / © Instagram Алессандри Амбросіо

Зазначимо, крім Ані, Алессандра виховує ще й сина Ноа, якому в травні цього року виповнилося 13 років. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Раніше, нагадаємо, на честь дня народження дочки Алессандра Амбросіо показала, який вигляд мала 17 років тому. Вона майже не змінилася.