Обидві в шкіряних штанах: Кайлі Дженнер із сестрою Кендалл сходила на баскетбол

Кайлі та Кендалл Дженнер

Реклама

27-річна зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер разом зі своєю старшою сестрою — 29-річною Кендалл — побувала на матчі між баскетбольними командами «Нью-Йорк Нікс» і «Бостон Селтікс», який відбувся в «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

Спільні селфі дівчата опублікували у своїх Instagram.

Кайлі та Кендалл були у схожих луках — обидві були одягнені в майки та шкіряні штани, а на їхніх головах були бейсболки з емблемою команди «Нью-Йорк Нікс», за яку вболівали сестри і яка здобула перемогу в матчі.

Реклама

Зазначимо, що дівчат часто можна побачити на трибунах під час баскетбольних матчів. Це пов’язано і з тим, що Кендалл зустрічається з баскетболістом Девіном Букером. Після їхніх періодичних розставань і возз’єднань джерело, близьке до пари, повідомило в лютому 2025-го, що вони таки поки що разом.

Кендалл Дженнер і Девін Букер / © Getty Images

А раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер та її бойфренд Тімоті Шаламе сходили разом на баскетбол. Вони відвідали матч, який пройшов між командами Los Angeles Lakers та Minnesota Timberwolves у Лос-Анджелесі.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images