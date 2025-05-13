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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Обидві в шкіряних штанах: Кайлі Дженнер із сестрою Кендалл сходила на баскетбол

Дівчата провели час разом і показали спільні селфі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кайлі та Кендал Дженнер

Кайлі та Кендалл Дженнер

27-річна зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер разом зі своєю старшою сестрою — 29-річною Кендалл — побувала на матчі між баскетбольними командами «Нью-Йорк Нікс» і «Бостон Селтікс», який відбувся в «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

Спільні селфі дівчата опублікували у своїх Instagram.

Кайлі та Кендалл були у схожих луках — обидві були одягнені в майки та шкіряні штани, а на їхніх головах були бейсболки з емблемою команди «Нью-Йорк Нікс», за яку вболівали сестри і яка здобула перемогу в матчі.

Зазначимо, що дівчат часто можна побачити на трибунах під час баскетбольних матчів. Це пов’язано і з тим, що Кендалл зустрічається з баскетболістом Девіном Букером. Після їхніх періодичних розставань і возз’єднань джерело, близьке до пари, повідомило в лютому 2025-го, що вони таки поки що разом.

Кендалл Дженнер і Девін Букер / © Getty Images

Кендалл Дженнер і Девін Букер / © Getty Images

А раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер та її бойфренд Тімоті Шаламе сходили разом на баскетбол. Вони відвідали матч, який пройшов між командами Los Angeles Lakers та Minnesota Timberwolves у Лос-Анджелесі.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер / © Getty Images

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