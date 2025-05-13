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- Шоу-бізнес
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Обидві в шкіряних штанах: Кайлі Дженнер із сестрою Кендалл сходила на баскетбол
Дівчата провели час разом і показали спільні селфі.
27-річна зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кайлі Дженнер разом зі своєю старшою сестрою — 29-річною Кендалл — побувала на матчі між баскетбольними командами «Нью-Йорк Нікс» і «Бостон Селтікс», який відбувся в «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.
Спільні селфі дівчата опублікували у своїх Instagram.
Кайлі та Кендалл були у схожих луках — обидві були одягнені в майки та шкіряні штани, а на їхніх головах були бейсболки з емблемою команди «Нью-Йорк Нікс», за яку вболівали сестри і яка здобула перемогу в матчі.
Зазначимо, що дівчат часто можна побачити на трибунах під час баскетбольних матчів. Це пов’язано і з тим, що Кендалл зустрічається з баскетболістом Девіном Букером. Після їхніх періодичних розставань і возз’єднань джерело, близьке до пари, повідомило в лютому 2025-го, що вони таки поки що разом.
А раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер та її бойфренд Тімоті Шаламе сходили разом на баскетбол. Вони відвідали матч, який пройшов між командами Los Angeles Lakers та Minnesota Timberwolves у Лос-Анджелесі.