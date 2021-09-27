Оце декольте: Голлі Бері з'явилася в ефектній сукні і з бойфрендом за руку

Оце декольте: Голлі Бері з'явилася в ефектній сукні і з бойфрендом за руку

Лауреатка "Оскара" мала феноменальний вигляд.

У Лос-Анджелесі відбулося урочистого відкриття Музею кіноакадемії. Однією з гостей цього заходу стала акторка Голлі Бері.

Вона з'явилася перед камерами в чорній мінісукні від італійського Модного дому Etro. Вбрання мало дуже глибоке V-подібне декольте, яке трохи відкривало бюст акторки, і рукав "єпископ" з вишивкою та аплікацією.

Голлі Беррі / Associated Press

Доповнили образ знаменитості висока зачіска пучок, вечірній макіяж в натуральній гамі і босоніжки на підборах і платформі.

Голлі Беррі / Associated Press

Компанію на заході Голлі склав її бойфреннд — співак і музикант Ван Гант. Він вибрав для вечора чорний костюм-трійку.

Голлі Беррі / Associated Press

Нагадаємо, що про свою стосунки пара заявила рік тому після того, як в Мережі почали ширитися чутки про їхній роман.

Читайте також: Голлі Беррі топлес злилася в поцілунку зі своїм бойфрендом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання