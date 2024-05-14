Оце декольте: Грета Гервіг продемонструвала ефектне вбрання в Каннах

У Франції стартував Каннський кінофестиваль, який триватиме від 14 до 25 травня.

Цього року захід стане 77-м, а очільницею журі призначено Грету Гервіг – режисерку гучного фільму "Барбі". Вона стала першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді.

Грета Гервіг із колегами / Фото: Associated Press

Також до журі увійшли акторка Єва Грін, актор Омар Сі, акторка Лілі Гладстоун, режисер Хірокадзу Корееда, режисер Хуан Антоніо Байона, режисерка Надін Лабакі, актор П'єрфранческо Фавіно, сценаристка Ебру Джейлан.

На відкритті кінофестивалю Грета з'явилася в одязі винного відтінку від бренду Saint Laurent, який поєднала з прикрасами Chopard. Сукня мала довгі рукави, підплічники, була прямого фасону і повністю розшита лелітками.

Але головною прикрасою вбрання Гервіг стало глибоке V-подібне декольте та розріз на спідниці, що відкривав ноги. Також вона одягла слінгбеки з гострим мисом, макіяж у неї був насиченим, а волосся укладене в "мокру" зачіску.

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали супермодель Гайді Клум у багряній сукні, акторка Леа Сейду у срібному та супермодель 90-х Гелена Крістенсен у луку з накидкою.

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