Оце декольте: модель Емілі Ратаковскі відвідала модний показ у сміливій мінісукні

На цей раз вона відвідала модне шоу як гостя.

Відома американська модель Емілі Ратаковскі відвідала показ нової колекції бренду PrettyLittleThing, яку той випустив у колаборації із супермоделлю Наомі Кемпбелл.

Захід минув у Нью-Йорку, у межах Тижня моди. Емілі привернула увагу на цьому шоу, оскільки одягла дуже сміливу сукню з нової колекції — напівпрозору, трикотажну мінісукню гірчичного відтінку.

Вбрання також мало значне декольте практично до пупа зі складкою-гойдалкою. Лук вона доповнила чорними босоніжками на ремінцях, а також невеликим клатчем. На обличчі зірка мала трендовий лате-макіяж.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Також це модне шоу відвідала модель Джулія Фокс, яка з Емілі незабаром з'явиться у шоу Victoria's Secret. Дівчата на показі сиділи поряд.

Емілі Ратаковскі та Джулія Фокс / Фото: Associated Press

З відомих колег моделі також була Жасмін Тукс — також одна з "ангелів" Victoria's Secret.

Емілі Ратаковскі та Жасмін Тукс / Фото: Associated Press

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