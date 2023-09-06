Оце декольте: модель Емілі Ратаковскі відвідала модний показ у сміливій мінісукні

На цей раз вона відвідала модне шоу як гостя.
Відома американська модель Емілі Ратаковскі відвідала показ нової колекції бренду PrettyLittleThing, яку той випустив у колаборації із супермоделлю Наомі Кемпбелл.
Захід минув у Нью-Йорку, у межах Тижня моди. Емілі привернула увагу на цьому шоу, оскільки одягла дуже сміливу сукню з нової колекції — напівпрозору, трикотажну мінісукню гірчичного відтінку.
Вбрання також мало значне декольте практично до пупа зі складкою-гойдалкою. Лук вона доповнила чорними босоніжками на ремінцях, а також невеликим клатчем. На обличчі зірка мала трендовий лате-макіяж.
Також це модне шоу відвідала модель Джулія Фокс, яка з Емілі незабаром з'явиться у шоу Victoria's Secret. Дівчата на показі сиділи поряд.
З відомих колег моделі також була Жасмін Тукс — також одна з "ангелів" Victoria's Secret.
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