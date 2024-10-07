Оце фігура: Алессандра Амбросіо потрапила під приціл папараці під час відпочинку на пляжі

43-річна бразильська зірка приємно провела день на пляжі.
Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо похизувалася фігурою у купальнику на пляжі у Санта-Моніці. Колишня зірка Victoria's Secret пограла із подругою у волейбол.
Модель заплела волосся у косу, одягла на очі стильні спортивні сонцезахисні окуляри від Versace. Також на красуні був суцільний купальник від Alo Yoga із тонкими бретельками м'ятного відтінку.
Пляжний образ Алессандра доповнила лаконічними сережками у вухах та кольє на шиї з камінням.
Також її сфотографували під час розминки. Алессандра займалася із гумкою для фітнесу.
Ця її поява на пляжі сталася буквально наступного дня після турніру із поло, який вона відвідала. Амбросіо тоді сяяла серед гостей заходу в мінісукні від Zimmermann та з сумкою Dolce & Gabbana у руці.
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