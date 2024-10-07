Оце фігура: Алессандра Амбросіо потрапила під приціл папараці під час відпочинку на пляжі

43-річна бразильська зірка приємно провела день на пляжі.

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо похизувалася фігурою у купальнику на пляжі у Санта-Моніці. Колишня зірка Victoria's Secret пограла із подругою у волейбол.

Модель заплела волосся у косу, одягла на очі стильні спортивні сонцезахисні окуляри від Versace. Також на красуні був суцільний купальник від Alo Yoga із тонкими бретельками м'ятного відтінку.

Пляжний образ Алессандра доповнила лаконічними сережками у вухах та кольє на шиї з камінням.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Також її сфотографували під час розминки. Алессандра займалася із гумкою для фітнесу.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Ця її поява на пляжі сталася буквально наступного дня після турніру із поло, який вона відвідала. Амбросіо тоді сяяла серед гостей заходу в мінісукні від Zimmermann та з сумкою Dolce & Gabbana у руці.

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