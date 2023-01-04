Оце фігура: Аманда Голден приміряла білий та червоний бікіні на відпочинку

51-річна британська ведуча продемонструвала розкішну фігуру у бікіні під час відпочинку у теплих краях.

Початок січня - це час, коли знаменитості зазвичай вирушають на курорти, щоб трохи відпочити перед початком нового активного сезону знімань та робочих заходів.

Сьогодні Аманда опублікувала цей знімок у червоному бікіні, підписавши кадр: "До побачення, сонце" і, повідомивши, що вже завтра вона буде на роботі в ефірі на радіо Heart у Лондоні.

Також Аманда зробила фото, позуючи у білому бікіні на гойдалці посеред океану. Вона одягла сонцезахисні окуляри і розпустила волосся, зробивши знімок на тлі пальм.

Варто зазначити, що у британської зірки та матері двох дочок чудова фігура. Голден любить привернути увагу шанувальників і найчастіше вибирає для робочих виходів ефектні образи. Її завжди охоче фотографують папараці, коли вона прямує до студії.

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