Оце фігура: Джей Ло в боді сексуально прорекламувала взуття

53-річна акторка та співачка Дженніфер Лопес демонструє розкішну фігуру і сьогодні має кращий вигляд, ніж будь-коли раніше.

Зірка розпочала співпрацю зі взуттєвим брендом Revolve. У своєму блогу в Instagram Дженніфер опублікувала нові знімки із фотосесії, яку зняла для марки.

Перед камерою фотографа Лопес позувала у чорному боді з накидкою у вигляді сітки на одну ногу та у різному взутті. Кадри були зроблені у гарній студії. У Дженніфер нарощене довге пряме волосся і насичений макіяж очей. Вона приміряла кілька луків та продемонструвала кілька взуттєвих комплектів.

"Я люблю взуття!!!! @JLoJenniferLopez для @Revolve ✨", — написала зірка у своєму підписі до знімків.

(гортайте фото праворуч)

Раніше зірка співпрацювала з компанією DSW протягом кількох років, а тепер, схоже, має нову колаборацію з Revolve, брендом, з яким співпрацювала раніше модель Кендалл Дженнер.

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