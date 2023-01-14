Оце фігура: Ізабель Гулар у бікіні продемонструвала стійку на голові

Манекенниця опублікувала ролик, у якому показала, як робить стійку на руках на тлі басейну, позуючи в самому бікіні. Фігура у Гулар просто приголомшлива, але немає жодних секретів. Про те, як досягти таких самих чудових результатів, Ізабель пише в підписі до знімку:

"Фокус! Відданість! Мотивація!! Дерзайте!".

Що означає лише одне, модель дуже багато працює над своїм тілом у спортзалі, і те, що шанувальники бачать у її блогу в Instagram – це результат її регулярних тренувань.

Зважаючи на те, що Гулар у купальнику, вона все ще перебуває на відпочинку.

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