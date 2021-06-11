Оце форми: Дженніфер Лопес в лосинах і червоному топі сходила на тренування

Лише Джей Ло може мати такий розкішний вигляд після тренування.

51-річна акторка і співачка Дженніфер Лопес маэ розкішну фігуру, але це і не дивно, адже артистка не пропускає свої щотижневі тренування в спортзалі. Вчора її вчергове сфотографували, коли вона залишала фітнес-студію в Маямі.

Для тренування вона вибрала строкаті лосини Niyama Sol червоного кольору з візерунком і яскраво-червоний топ з цікавим вирізом на спині. Свій лук вона поєднала з білими кросівками, а волосся зібрала в пучок. На тренування суперзірка вирішила прийти з макіяжем, а з аксесуарів Дженніфер вибрала лише сонцезахисні окуляри і великі золоті сережки-кільця у вухах.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Цікаво, що навіть манікюр Лопес відповідав кольору її вбрання, адже був виконаний в темно-червоному кольорі. В руці артистка несла склянку зі своєї колекції, який повністю був усипаний стразами.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Нагадаємо, що нині за Лопес особливо уважно стежать фотографи, адже з'явилися чутки, що вона відновила роман зі своїм колишнім нареченим Беном Аффлеком. Кілька тижнів тому пару заскочили під час тренування в одному спортзалі.

Бен і Дженніфер зійшлися незабаром після того, як Лопес розірвала стосунки з бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким була заручена, а Аффлек розійшовся з акторкою Аною де Армас.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

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